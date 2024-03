La Chine développe un canon électromagnétique pour propulser des fusées dans l’espace

A l’heure où le Starship se prépare pour un 4ème vol d’essai, la Chine travaille sur un procédé de lancement réellement atypique, soit un « canon » électromagnétique dont l’objectif est de propulser les fusées en orbite en utilisant un minimum de carburant. Atteindre l’orbite implique cependant d’atteindre des vitesses extrêmement importantes, mais le South China Morning Post affirme que la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), une entreprise financée par Pékin, est parvenue à créer dans la province du Shanxi un rail de 2 km de long capable d’accélérer une charge utile à des vitesses comprises entre Mach 1,6. et potentiellement Mach 5.



La NASA avait déjà planché sur un projet similaire

La vitesse maximale atteinte sur le rail-canon électromagnétique resterait insuffisante pour une entrée orbitale, mais la fusée prendrait alors le relais une fois lancée à une certaine altitude, ce qui permettrait au passage de réduire considérablement la poussée nécessaire et donc les besoins en carburant. A noter que dans les années 90, la NASA avait déjà expérimenté un canon électromagnétique sur rail pour les lancements d’engins spatiaux. Ce projet avait été abandonné en raison de contraintes budgétaires et de nombreux obstacles techniques. Tout ne serait pas réglé concernant le « railgun » chinois, mais les ingénieurs et chercheurs de la CASIC restent optimistes quant aux chances de succès de leur projet. Il serait ainsi prévu de multiplier par ( la longueur actuelle du rail, ce qui permettrait aux charges utiles d’atteindre des vitesses beaucoup plus élevées encore.