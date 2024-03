Google Chrome va améliorer le rendu du texte sur Windows grâce à Microsoft

Les utilisateurs de Chrome sur Windows vont avoir le droit à un meilleur rendu du texte, et ce ne sera pas grâce à Google mais à… Microsoft. Tout est lié à ClearType.

Depuis des années maintenant, plusieurs utilisateurs de Chrome sur Windows se plaignent que le rendu du texte est plus fin que les autres navigateurs. Et pourtant, le bug n’a jamais été corrigé. Mais cela va changer avec Chrome 124.

Le problème est que Chromium utilise le rendu de texte Skia avec des valeurs de contraste et de gamma codées en dur pour chaque plateforme, ce qui rend les ajustements et les personnalisations impossibles. En conséquence, le texte dans Chrome et les autres navigateurs basés sur Chromium semble beaucoup plus fin et léger, en particulier pour les caractères CJK (langues chinoise, japonaise et coréenne), qui utilisent beaucoup de pixels anticrénelés dans chaque glyphe rendu.

La technologie de police ClearType de Microsoft est utilisée depuis longtemps dans Windows pour améliorer le rendu du texte sur les écrans, dans le but de donner l’impression que le texte a été imprimé sur une feuille de papier. Les ingénieurs de Microsoft ont justement intégré la prise en charge de ClearType Text Tuner dans Chrome, afin qu’il prenne en compte tout changement de contraste et de gamma, tout comme la plupart des autres applications Windows natives.

Chrome sur Windows proposera le meilleur rendu de texte avec la version 124. Il s’agit de la prochaine mise à jour.