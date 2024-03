Lune : la sonde privée Odysseus « s’est effacée pour toujours »

Le destin de la sonde privée américaine Odysseus semblait bien mal embarqué depuis son arrivée sur la Lune. Positionnée de côté sur le pôle sud lunaire, seule une partie de ses panneaux étant capables de recevoir la lumière du soleil, « Odie » avait été mise en sommeil après seulement 7 jours de mission. Les ingénieurs d’Intuitive Machine, la startup à l’origine d’Odysseus, étaient alors circonspects quant aux chances de retour de la sonde après la glaciale nuit lunaire. Ils avaient malheureusement raison.

As of March 23rd at 1030 A.M. Central Standard Time, flight controllers decided their projections were correct, and Odie’s power system would not complete another call home. This confirms that Odie has permanently faded after cementing its legacy into history as the first…

— Intuitive Machines (@Int_Machines) March 23, 2024