Odysseus devient le premier engin spatial privé à se poser sur la Lune

C’est fait : jeudi 22 février, l’atterrisseur Odysseus d‘Intuitive Machines s’est posé sur la Lune, et c’est une date importante dans l’histoire de l’aérospatiale ; c’est en effet la première fois qu’un engin privé parvient à atterrir sur la surface de la Lune. Au delà de cet exploit, Intuitive Machines a réalisé une autre prouesse, car l’arrivée d’Odysseus sur la Lune a été bien plus mouvementée que prévu. En effet, plus tôt ce jeudi, la start-up américaine s’est rendue compte que les lasers et les caméras de navigation d’Odysseus n’étaient plus opérationnels. Ces instruments de télémétrie sont pourtant essentiels pour la procédure d’approche de la surface lunaire et permettent à Odysseus d’être renseigné sur la topographie exacte du terrain, jusqu’au moindre rocher qui pourrait faire obstacle à l’alunissage.

Heureusement, Intuitive Machines peut compter sur une équipe d’ingénieurs de tout premier plan. Ces derniers sont parvenus à échafauder une solution de secours consistant à utiliser l’une des trois caméras de l’expérience NDL pour la surveillance du terrain, et une autre de ces caméras pour le contrôle des plus petits obstacles. A la hâte, il a alors fallu développer un programme-patch et l’envoyer au firmware de l’atterrisseur pour que ce dernier se mette à jour et puisse appliquer la nouvelle procédure.

Finalement, Odysseus a entamé sa descente avec plus d’une heure d’avance sur ce qui était prévu. 10 minutes après le « touchdown », Tim Crain, le directeur de la mission et co-fondateur d’Intuitive Machines, a confirmé que l’atterrisseur envoyait bien un signal vers la Terre, mais un signal faible. « Nous ne sommes pas encore morts », a alors déclaré Crain. Quelques minutes plus tard, l’intensité du signal a encore augmenté et Crain s’est alors exclamé : « Odysseus a une nouvelle maison ! ». Mieux encore, les ingénieurs d’Intuitive Machines ont déjà commencé à récupérer les premières images de la Lune envoyées par Odysseus.

Pour rappel, IM-1 (la mission d’Odysseus) représente une mission pionnière dans l’exploration lunaire, qui doit non seulement « ramener l’Amérique » sur la Lune, mais aussi faire d’Odysseus le premier engin spatial privé à réaliser un atterrissage sur la Lune. Odysseus embarque aussi plusieurs équipements scientifiques , dont l’équipement du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA qui a pour objectif d’améliorer la précision des atterrissages futurs dans le cadre de la mission Artemis.