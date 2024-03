Threads va afficher les scores des rencontres sportives en direct

Le réseau social Threads va se mettre au sport et plus exactement afficher en direct les scores des matchs, comme @zuck/post/C40wRjXRGte" rel="external nofollow">l’annonce Mark Zuckerberg, le patron de Meta.

Threads a expliqué à TechCrunch que cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de participer plus facilement aux conversations sur leurs équipes préférées. La société dit que le basket-ball est devenu l’un des sujets les plus populaires sur le réseau social et que le compte de la NBA est devenu l’une des communautés sportives les plus actives de l’application. L’idée derrière cette nouvelle fonctionnalité est de faire de Threads l’endroit où l’on parle de sport. C’est un moyen de concurrencer X (ex-Twitter) qui reste le réseau social par excellence pour les événements en direct.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le score s’affiche pour un match opposant les Lakers de Los Angeles aux Warriors de Golden State. On peut voir le score de 143 à 144 et qu’il s’agit de la deuxième prolongation (OT2). Il y a également le temps juste en dessous.

À moins d’un jour d’un match, les utilisateurs sur Threads pourront faire une recherche pour connaître l’heure de début du match. Pendant le match, il sera possible de connaître le score en direct. Et après la fin d’un match, il y aura le score final.

Threads va d’abord proposer les scores en direct pour la NBA. D’autres sports arriveront plus tard. Il n’est pas précisé quand cependant.