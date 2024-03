Spotify propose maintenant un mini-lecteur sur Windows et Mac

Spotify annonce la disponibilité d’un mini-lecteur pour son application de bureau disponible sur PC et Mac. Plusieurs interfaces sont disponibles, avec certaines qui sont plus compactes que d’autres, comme le montre l’image ci-dessous.

« Que vous aimiez la musique, les podcasts ou les deux, le mini-lecteur est la solution qu’il vous faut. Il offre une expérience équilibrée, en s’adaptant aussi bien aux contenus vidéo que musicaux », indique Spotify. Le mini-lecteur peut prendre la forme d’un carré, d’un rectangle ou d’une barre. Vous pouvez l’ajuster à n’importe quelle taille en fonction de la tâche en cours.

Pour l’utiliser, il faut mettre à jour l’application de Spotify sur son ordinateur. Si tout se passe normalement, le téléchargement s’effectue automatiquement en tâche de fond et l’installation se fera la prochaine fois que vous relancerez l’application. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans la section Aide > À propos de Spotify puis appuyer sur le bouton qui annonce la disponibilité d’une mise à jour afin de forcer son téléchargement. Et si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur le site de Spotify pour télécharger l’application et procéder à sa réinstallation (vous ne perdrez pas vos données).

Le bouton pour activer le mini-lecteur est situé en bas à droite, comme le montre l’image ci-dessous.

Il y a un élément important à prendre en compte : le mini-lecteur est réservé aux abonnés Spotify Premium. Le service de streaming ne précise pas si les utilisateurs gratuits y auront le droit à l’avenir.