Star Trek : Générations : des fans ont recréé le pont de l’Entreprise-D… qui finit dans un musée

Trois fans absolus de Star Trek : The Next Generation se sont lancés dans une quête improbable : la restauration complète du pont de l’Enterprise-D. Cette « restauration » a démarré par un projet Kickstarter et se termine aujourd’hui par un pont comme neuf qui sera dévoilé au Sci-Fi World Museum de Santa Monica, (Californie) le 27 mai prochain. Entre temps, les plans du pont original ont permis d’effectuer un gros travail de reconstruction, sachant que le décor initial avait été détruit pour les besoins du tournage de Star Trek : Generations. La destruction du pont intervient lors de la scène durant laquelle le vaisseau (ou ce qu’il en reste) s’écrase sur Veridian III.

Le mythique pont de l’Enterprise-D

Trois répliques du pont avaient été alors réalisées (sous la supervision de Michael Okuda et Herman Zimmerma), dont deux pour les besoins d’un spectacle à Las Vegas, Trekkies à Star Trek : The Experience. La troisième réplique avait fini sa course dans un entrepôt à Long Beach, et c’est cette réplique qui a été restaurée et qui se dévoilera donc au grand public en visite au Sci-Fi World Museum. Certains éléments manquants ont été récupérés sur les répliques de Las Vegas et d’autres encore ont été recréés de toute pièce.

10 ans de restauration… et de galères en tous genres

Au final, il faudra plus de 10 ans entre l’annonce du projet de restauration et sa concrétisation finale, alors que ses promoteurs tablaient sur 2 ans au maximum. Il faut dire que les galères se sont accumulées durant ces années, avec en point d’orgue l’arrestation du directeur du projet original sur Kickstarter, Huston Huddleston, pour possession d’images pédopornographiques. A noter enfin que l’Enterprise-D n’est pas le seul pont que l’on pourra trouver au musée ; s’y trouve aussi le pont de L’Enterprise de la toute première série Star Trek.