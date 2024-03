Lies of P : le Souls-like atteint les 7 millions de joueurs en 7 mois

C’est une énorme réussite pour le studio coréen Round8 Studio et l’éditeur Neowiz : le souls-like Lies of P, extrêmement classique dans son game design mais doté d’une direction artistique absolument superbe, a atteint les 7 millions de joueurs… 7 mois après son lancement ! Très librement inspiré du Pinocchio de Carlo Collodi, Lies of P permet de diriger un jeune héros (Pinocchio donc) doté d’un bras-prothèse aux multiples capacités (souvent létales), le tout dans des environnements gothico-steampunk que l’on situerait bien quelque part dans une fin de 19ème siècle fantasmée. L’énorme succès du jeu n’est pas une surprise, sachant que la barre du million de joueurs avait été franchie un mois à peine après le lancement du titre.

La popularité du jeu prouve aussi une nouvelle fois ce que l’on savait déjà depuis le succès d’Elden Ring : la formule des Souls, faite de combats difficiles (voire extrêmement difficiles) demandant un énorme investissement en temps, n’effraie plus la grande masse des joueurs, au delà d’une minorité de « hard-tryers » prêts à suer sang et eau pour parvenir au boss final. Il ne reste plus aux studios qu’à faire des Souls-like qui se distinguent tout de même un peu plus des titres de FromSoftware, et tout sera parfait.



Lies of P est disponible sur Steam, et sur consoles Xbox Series et PS5 (au prix doux de 38 euros)