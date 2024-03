AI Autofix : Sentry dévoile une IA de soutien au code du niveau d’un développeur junior

Sentry, une société américaine spécialisée dans les outils pour la production de code, vient de dévoiler AI Autofix, une fonctionnalité boostée à l’IA capable d’épauler les développeurs. contrairement à ce que le nom de l’IA suggère, il ne s’agit pas ici d’un système entièrement automatisé, mais plutôt d’un soutien au code de niveau « développeur junior » selon le communiqué de Sentry. « Plutôt que de réfléchir aux performances de votre application – ou à vos erreurs – du point de vue de l’infrastructure système, nous essayons vraiment de nous concentrer sur son évaluation et de vous aider à résoudre les problèmes du point de vue du code » explique Tillman Elser, responsable de l’ingénierie chez Sentry.

Si cette nouvelle IA de programmation n’est pas un cador pour la production automatique de code, elle sera en revanche nettement plus proactive que les solutions concurrentes. AI Autofix est en effet capable d’analyser le contexte dans lequel le code s’exécute et les objectifs du programme, ce qui lui permet d’aider le développeur à bien organiser son travail et à éliminer les erreurs durant la phase d’écriture du code. « Nous essayons de résoudre les problèmes en production aussi rapidement que possible. possible. Nous n’essayons pas de faire de vous un développeur plus rapide lorsque vous créez votre application » explique Elser.

Dans le détail, AI Autofix fonctionne comme une agent indépendant qui « surveille » en permanence l’avancée du programme et qui propose de meilleurs solutions de codage s’il y a lieu. Dans tous les cas de figure, le développeur garde la main et peut refuser les propositions de l’IA. Après tout, l’IA est de niveau « junior » si l’on en croit Sentry, ce qui signifie qu’elle n’est pas à l’abri de commettre des erreurs d’évaluation.