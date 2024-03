Firefox 124 est disponible avec quelques améliorations

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 124. Ce n’est pas une grosse mise à jour en soi, on retrouve surtout des améliorations ici et là.

Le mode de navigation au clavier fonctionne désormais dans la visionneuse PDF. Pour activer la navigation et la sélection de texte dans le contenu Web et les documents PDF en utilisant le clavier dans Firefox, comme si vous naviguiez dans un éditeur de texte en lecture seule, rendez-vous dans Paramètres > Général > Navigation et cochez « Toujours utiliser les touches de navigation pour se déplacer à l’intérieur d’une page ».

D’autre part, dans Firefox View, les onglets ouverts peuvent désormais être triés selon l’activité récente ou l’ordre des onglets. L’activité récente est le paramètre par défaut. Aussi, Firefox remplit désormais la liste de saut de la barre des tâches de Windows de manière plus efficace, ce qui devrait permettre une navigation plus fluide.

Sur macOS, Firefox 124 utilise maintenant l’API de plein écran de macOS pour tous les types de fenêtres en plein écran. Cela devrait mieux correspondre à l’expérience attendue des utilisateurs de macOS pour les espaces en plein écran, la barre de menus et le Dock.

Enfin, la disponibilité de Qwant a été étendue à toutes les langues de la région France, ainsi qu’à la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse.

Firefox 124 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.