Fujitsu a subi une cyberattaque massive ; les systèmes informatiques seraient compromis

Le géant japonais Fujitsu vient d’annoncer avoir été victime d’une cyberattaque susceptible d’avoir compromis une grande partie de ses systèmes informatiques. « Nous avons confirmé la présence de logiciels malveillants sur plusieurs ordinateurs de travail dans notre entreprise et, à la suite d’une enquête interne, nous avons découvert que des fichiers contenant des informations personnelles et des informations sur les clients pourraient avoir été illégalement récupérés », a déclaré Fujitsu sur son site Internet.

Face à la soudaineté de l’attaque, l’entreprise a pris la décision de déconnecter entièrement les systèmes affectés de son réseauL La firme technologique enquête actuellement sur l’ampleur de la brèche et une possible fuite massive de données. Le malware utilisé pour cette attaque n’a pas encore été identifié (ou pas divulgué par Fujitsu) et l’on ne sait pas non plus quels types précis de données auraient pu être récupérés par les hackers. L’entreprise a signalé l’incident à la Commission de protection des renseignements personnels du Japon, mais n’a pas encore confirmé si elle avait déposé des avis de violation de données requis auprès d’autres gouvernements ou autorités, y compris aux États-Unis.

La brèche pourrait avoir affecté les employés, les clients corporate voire même les gouvernements qui utilisent les technologies du fabricant japonais. Fujitsu, qui compte environ 124 000 employés dans le monde, a récemment fait face à de vives critiques pour son rôle dans les condamnations injustifiées de centaines d’employés au Royaume-Uni. Ces travailleurs ont été accusés de vols et de falsification des livres de comptes, des faits qui ont par la suite été attribués à des bogues dans le logiciel informatique Horizon (développé par Fujitsu).