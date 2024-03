Nouveau record pour Pi (π), calculé à plus de 105 000 milliards de chiffres après la virgule !

C’est un exploit aussi impressionnant qu’énergivore (le ratio résultat utile/dépense énergétique n’est clairement pas optimum ici) : Solidigm, une entreprise américaine spécialisée en stockage de données, a réalisé un véritable exploit en calculant la valeur du nombre irrationnel pi à plus de 105 000 milliards de chiffres, surpassant ainsi le précédent record mondial qui était de 100 000 milliards de chiffres (record établi en 2022). Il aura fallu pas moins de 75 jours et la consommation d’un million de gigaoctets de données pour parvenir à ce résultat. 36 disques SSD « custom » ont été utilisés pour ce calcul aux proportions pharaoniques, soit 1 pétaoctet de données au global. Histoire de se faire une petite idée de la chose, il faut savoir qu’105 000 milliards de chiffres (représentés en police standard), il serait possible de relier Uranus à Neptune, soit une distance de 3,7 milliards de kilomètres !

Un record… pour du beurre ?

L’exploit est donc de taille… mais sert-il au moins à quelque chose ? Malheureusement, la réponse est ici négative, sachant que même la prestigieuse NASA ne se sert que d’une quinzaine de décimales de Pi pour ses propres travaux par exemple. Autant dire que ce type d’expérience porte le flanc à la critique, du moins en ce qui concerne les critères « écologiques » : une telle consommation d’énergie pour le seul plaisir du record, disons qu’à minima ça peut se discuter…

Pour rappel enfin pour les moins matheux, Pi (π) est une constante mathématique célèbre pour ses décimales infinies et non répétitives, et trouve son application dans divers domaines scientifiques et techniques. La valeur de pi est le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre, permettant ainsi de calculer la circonférence de tout cercle à partir de son diamètre ou de son rayon.