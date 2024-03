Najat Vallaud-Belkacem veut limiter Internet à 3 Go/semaine et propose de « coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier »

Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l’Éducation nationale, veut imposer des limites aux Français concernant l’usage des écrans et Internet. Son idée : mettre en place une limite de 3 Go par semaine, comme elle l’écrit dans une tribune dans Le Figaro.

Une limite d’Internet de 3 Go par semaine

L’ex-ministre reconnaît ne pas être « la dernière à utiliser les réseaux sociaux, à me dire, encore un coup d’œil, juste avant de dormir, et à me retrouver, deux heures plus tard, à commenter, à m’indigner, à sourire et à m’amuser aussi. Il n’en reste pas moins que le problème est là, évident, mais que nous refusons de lui apporter une solution politique ». Selon elle, « tous les grands sujets, écologie, discrimination, inégalités, harcèlement, éducation, savoirs et cultures, sont liés à Internet ». Elle propose donc d’encadrer les usages pour les internautes français.

C’est là qu’intervient son concept de « rationner Internet ». Elle propose d’avoir seulement 3 Go par semaine. « Nous n’allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme « normal » de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD », précise-t-elle.

Elle reconnaît par la suite qu’une telle mesure serait drastique et fait un lien avec la Chine. Cependant, elle ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Najat Vallaud-Belkacem part du principe que cet encadrement serait « progressiste », notamment parce que ce serait « faire face à l’une des grandes sources de pollution — le numérique » et parce que cela favoriserait « la lutte contre le cyberharcèlement et les violences et les discriminations en ligne ».

« Coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier »

Une telle mesure de 3 Go d’Internet par semaine serait notable, mais comment l’appliquer ? Il faudrait des exceptions. On se doute bien qu’une telle limite serait compliquée dans les entreprises par exemple.

Najat Vallaud-Belkacem parle ensuite de revoir certains usages pour éviter de systématiquement passer par Internet. « On peut même, toute personne s’y connaissant un tant soit peu en programmation vous le dira, coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier ».

À l’arrivée, l’ex-ministre reconnaît qu’une telle mesure nécessiterait beaucoup d’efforts. Mais selon elle, cela vaut le coup.