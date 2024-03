🔥 Anniversaire AliExpress : de nombreux produits à prix cassés pendant une semaine

En quelques années, AliExpress est devenu un acteur incontournable en France, grâce à un vaste assortiment de produits et des tarifs très compétitifs. Que ce soit pour les gadgets high-tech, les smartphones dernier cri ou les aspirateurs-robots, AliExpress propose sur sa boutique ce qui se fait de mieux dans le domaine technologique.

Pour célébrer son 14ème anniversaire du 18 mars au 27 mars à 23h59, AliExpress promet de baisser considérablement les prix de nombreux articles tech pendant une semaine entière. Pour vous guider dans cette jungle de bonnes affaires, voici un article récapitulatif des meilleurs affaire sur les produits high-tech et tous els codes promos disponibles.

Durant cet évènement, AliExpress fait le maximum pour satisfaire ses clients : la livraison est gratuite sur la quasi-totalité des produits en promotion. De plus, ils sont expédiés depuis l’Europe, ce qui réduit les délais de livraison.

AliExpress propose des codes promos pour toute sa boutique durant cet événement :

– Avec le code AAFR05 bénéficiez de 5€ de réduction sur les produits supérieurs à 39€

– Avec le code AAFR10 bénéficiez de 10€ de réduction sur les produits supérieurs à 79€

– Avec le code AAFR20 bénéficiez de 20€ de réduction sur les produits supérieurs à 159€

– Avec le code AAFR40 bénéficiez de 40€ de réduction sur les produits supérieurs à 299€

– Avec le code AAFR80 bénéficiez de 80€ de réduction sur les produits supérieurs à 499€

Tous les jours durant l’événement, des codes promos encore plus intéressants sont disponibles et uniquement valables entre minuit et 2h du matin (dans la section coupon codes).

Sans oublier l’offre de bienvenue sur votre premier article avec un rabais allant jusqu’à -70% dans votre panier

Pour aller plus loin la boutique propose des codes de réduction encore plus avantageux pour certains produits :

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

HOT! Ecouteurs sans fils Lenovo avec boitier de charge à 2,62€

Ecouteurs sans fils Xiaomi avec boitier de charge à 2,48€

Caméra embarquée Kawa D6 avec contrôle voix + Carte 32 Go à 35,78€ sur @AliExpress

Nintendo Switch lite à 155€ avec le code ANFR20

➡️ Smartphones :

HOT! iPhone 15 Pro 128Go à 1039€ avec le code AAFR80

iPhone 15 Pro 128Go à 1039€ avec le code Smartphone 6.67″ Xiaomi Redmi Note 13 5G – Full HD+ AMOLED, 120Hz, Dimensity 6080, RAM 6Go, 128Go, Caméra 108MP (Entrepôt France) à 146€ sur @AliExpress avec le code AAFR20

avec le code Smartphone 6.78″ Xiaomi Redmi 12 : FHD+ 90Hz, Helio G88, 4Go RAM, 128Go (sans NFC) (8Go/128Go à 94.97€ – Entrepôt Espagne) à 84,97€ sur @AliExpress avec le code ANFR10

avec le code Smartphone 6.67″ Xiaomi Redmi Note 13 4G – Full HD+ AMOLED, 120Hz, Snapdragon 685, RAM 8Go, 256Go, Caméra 108MP (Entrepôt France) à 148,56€ sur @AliExpress avec le code ANFR20

avec le code Smartphone 6,78″ Asus Rog Phone 6D – AMOLED FHD+ 165Hz 1ms, Dimensity 9000+, 6000mAh, 65W, 12 Go RAM, 256 Go (Entrepôt Espagne) à 370,18€ sur @AliExpress

Smartphone 6.74″ Xiaomi POCO C65 – HD+ 90 Hz, Helio G85, 50 MP, 5000 mAh (6/128 Go à 86.97€ & 8/256 Go à 96.97€) – Entrepôt France à 86,97€ sur @AliExpress avec le code AAFR10

➡️ Tablettes / Liseuses :

Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad SE – Full HD+, 90Hz, RAM 8Go, 256Go, Snapdragon 680, 8000mAh, 3 coloris (4Go/128Go à 130€ – Entrepôt France) à 150€ sur @AliExpress avec le code AAFR20

avec le code Écran portable ZSUS 14″ – 2K (2160×1440), 60Hz, 100% sRGB, HDR, 2x USB-C, Mini-HDMI, Haut-parleurs intégrés à 60,25€ sur @AliExpress avec le code AAFR05

avec le code Tablette 10,6″ Lenovo Xiaoxin Pad P11 (2022) – FHD+, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 64 Go, 7700 mAh (Gris) à 99,86€ sur @AliExpress avec le code AAFR10

— 🔥 Stockage —

SSD interne M.2 2230 Western Digital-WD SN740 – 2 To à 107,90€ sur @AliExpress avec le code ANFR10

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques et Composants:

Processeur AMD Ryzen 5 5600 (Tray) à 80,75€ sur @AliExpress avec le code ANFR10

—🔥 Transport —



Station de charge AllPowers 299Wh avec panneau solaires à 190€ avec le code AAFR20

Ninebot-Trottinette électrique intelligente Segway MAX G30 G30P à 453,69€ avec le code AAFR80

—🔥 Entretien de la maison —

— 🔥 Divers —

Aspirateur de voiture sans fil avec filtre cyclone à 8,30€

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :