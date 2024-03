Star Wars Rogue Squadron : le film de Patty Jenkins n’est finalement pas annulé

Le film Rogue Squadron dans l’univers Star Wars avait été mis de côté, à tel point que Disney l’avait retiré de son calendrier de sortie. Mais le projet n’est plus abandonné, avec la réalisatrice Patty Jenkins qui annonce son retour.

À l’occasion d’une interview avec le podcast Talking Pictures, Patty Jenkins a annoncé qu’elle était à nouveau en train de développer le scénario de Rogue Squadron, qui se focalise sur les pilotes de l’espace dans l’univers de Star Wars. Cela fait suite à l’abandon du film Wonder Woman 3 chez Warner Bros et DC.

Patty Jenkins a déclaré :

Lorsque j’ai quitté Star Wars pour faire Wonder Woman 3 et que j’ai commencé à travailler dessus, nous avons parlé de « peut-être que je reviendrai dans Star Wars après Wonder Woman 3 », et nous avons donc conclu un accord en ce sens. Lorsque Wonder Woman 3 a été abandonné, nous nous sommes dit avec Lucasfilm « Oh, il faut qu’on finisse ce contrat ». Nous avons conclu l’accord juste au moment où la grève commençait, et je dois donc proposer une version préliminaire de Star Wars. Nous verrons bien ce qui se passera. Qui sait ?