Donald Trump affirme que de véritables vidéos le montrant en mauvaise posture sont créées… par de l’IA

Donald Trump ne manque jamais une occasion de se moquer de l’âge avancé du président américain Joe Biden ou des trous de mémoire de ce dernier. Le problème, c’est qu’il ne faut pas chercher longtemps pour mettre la main sur les nombreuses bourdes ou sautes de mémoire de Trump lui-même. Des dizaines de vidéos, publiées souvent par de grands médias, montrent le trublion Trump en bien mauvaise posture, citant Orban comme le président de la Turquie, ou ne parvenant pas à se souvenir avoir prétendu en plein meetings être doté… d’une mémoire phénoménale ! Parfois, les déclarations de Trump sont totalement lunaires, à l’instar de cette vidéo où Trump tient des déclarations absurdes sur les moulins à vent et les baleines : « Il n’y a eu qu’une seule baleine de ce type tuée au large des côtes de Caroline du Sud au cours des 50 dernières années, mais d’un autre côté, leurs moulins à vent provoquent la mort de baleines en nombre jamais vu auparavant. Les moulins à vent les rendent fous. Ils rendent les baleines un peu folles, je pense. » Ok.







Les adversaires de Trump ne se privent pas rappeller à l’intéressé ces multiples dérapages, au point de pousser Trump à trouver une nouvelle parade, soit mettre ces vidéos sur le compte de l’IA : « L’intelligence artificielle a été utilisée par [les démocrates] contre moi dans ces vidéos de moi. » a récemment déclaré le candidat républicain. On ne sait pas qui Donald Trump cherche à convaincre ici, mais il est notable de constater que les IA génératives commencent à être invoquées par des personnalités… pour transformer le vrai en faux et ainsi se dédouaner à peu de frais (« non, ce n’est pas moi avec la dame qui n’est pas ma femme, c’est l’IA »). On ne s’y attendait pas forcément…