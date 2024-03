Free assure que « la Freebox Ultra fait un carton »

Free publie aujourd’hui ses résultats financiers et assure que sa Freebox Delta, qui se veut disponible depuis la fin janvier, « fait un carton ». L’opérateur ne donne cependant pas de chiffres précis.

Un succès pour la Freebox Ultra

C’est Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), qui fait l’annonce au sujet de la Freebox Ultra qui « fait un carton ». Il aurait été intéressant d’en savoir un peu plus à ce sujet, mais il ne dit rien d’autre, ce qui est surprenant.

Pour rappel, la Freebox Ultra propose un débit Internet de 8 Gb/s, que ce soit en téléchargement (download) ou en envoi (upload). On retrouve aussi le support du Wi-Fi 7, ce qui assure d’excellents débits pour un usage sans fil. On retrouve par ailleurs le module SFP+ et le répéteur Wi-Fi (Wi-Fi 7 lui aussi) sur demande. De plus, Free propose Pocket Wi-Fi, un support qui permet d’avoir 200 Go de données en 4G avant le raccordement de la box. Il est ensuite possible d’avoir 50 Go par mois et d’utiliser le Pocket Wi-Fi partout en France.

Pour la télévision, Free inclut 280 chaînes, dont Canal+ et le bouquet TV by Canal. On retrouve aussi Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video qui sont inclus, tout comme Universal+ et la Ligue 1. Tout cela se consulte grâce à OQEE, qui se veut l’interface TV de Free. Il y a également OQEE Cinéma et Cafeyn.

Pour la téléphonie, Free propose les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

La Freebox Ultra est disponible sur le site de Free au prix de 49,99€/mois pendant un an puis 59,99€/mois. Il existe également l’offre Freebox Ultra Essentiel qui n’inclut pas les services de télévision évoqués précédemment. Le prix est de 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois.