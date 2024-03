Tout les critères à prendre en compte lors de l’achat d’une coque de smartphone

Cette fois ça y est, le modèle de vos rêves est dans vos mains, un smartphone forcément doté de caractéristiques de rêve, « forcément », car c’est vous qui l’avez choisi. L’achat d’un mobile s’accompagne souvent d’autre dépenses plus ou moins induites, et parmi celles-ci, les accessoires de téléphone ne sont pas celles que l’on peut prendre le plus à la légère : une batterie externe, une paire d’écouteurs capables de retranscrire avec précision les capacités sonores de l’appareil, et le plus souvent, en tête de tous les autres choix à faire, l’achat d’une coque pour son nouveau précieux. La seule perspective qu’un coin de table brise cette magnifique dalle AMOLED est évidemment insupportable. Ok, une coque est très souvent nécessaire, mais une coque pour répondre à quels objectifs exactement ? C’est le moment de se poser les bonnes questions, car la tentation est vite grande de faire primer un joli motif sur tout le reste.

Lors de l’achat d’une coque pour smartphone, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour garantir à la fois une protection adéquate, un style et une facilité d’utilisation pour votre appareil (et tant qu’à faire, les trois critères en même temps). Voici donc les points qu’il ne faut bien prendre en compte afin de bien délimiter le champ de la recherche et directement écarter les accessoires les moins pertinents :

La compatibilité : c’est une Lapalissade, et pourtant… Assurez-vous déjà que que la coque a été spécifiquement conçue pour votre modèle de smartphone. Evident ? Pas forcément lorsqu’un même fabricant multiplie les modèles avec à chaque fois un petit élément de design extérieur qui change. Un bloc photo un peu trop imposant, des boutons disposés différemment sur la tranche, et il n’y plus qu’à retourner la jolie coque au magasin. Une coque bien ajustée offre une protection optimale (enfin, pas toujours) et évite les problèmes d’accessibilité des boutons ou d’alignement de l’appareil photo.

Le niveau de protection : tenez compte du niveau de protection dont vous avez besoin, ce niveau étant de plus en plus souvent précisé selon des normes bien précises… dont il vaudra mieux vérifier la légitimité. Si les noms ronflants peuvent rassurer, il reste préférable de s’assurer de la réelle solidité de ladite coque en allant zieuter un crash-test ou deux sur YouTube par exemple. Les différences de protection sont aussi très variables : certaines coques offrent une protection de base contre les rayures et les chutes, tandis que d’autres proposent une absorption des chocs de niveau militaire. Privilégiez aussi les coques avec des bords surélevés pour la protection d’écran, les coins renforcés étant aussi un gros plus.

Le design et le style : on ne va pas se mentir, une coque mignonne à souhait risque fort de vous taper dans l’oeil. A partir du moment où les critères de solidité sont remplis (ou s’ils ne sont pas très importants pour vous), choisissez une coque qui reflète au mieux votre style personnel, car après tout, vous allez très souvent sortir votre smartphone de la poche, et l’on se lasse plus vite d’une coque certes originale mais qui finalement ne nous correspond pas. Cela tombe bien, de nombreux designs, couleurs et matériaux sont aujourd’hui disponibles ; on peut même dire que le choix déborde. Il y en a pour tous les goûts, tous les délires, toutes les tendances.

La protection d’écran : certaines coques intègrent des protecteurs d’écran intégrés ou sont compatibles avec des protecteurs d’écran que l’on peut acheter à part. En fait, il est souvent dommage de blinder la protection du dos de son mobile en oubliant de protéger la partie la plus fragile du smartphone, c’est à dire l’écran. Cette couche de protection supplémentaire peut aider à prévenir les rayures et les fissures sur l’écran du mobile, et certaines ajoutent de la résistance aux chocs (avec parfois un niveau de robustesse réellement spectaculaire).

La compatibilité avec la charge sans fil : votre nouveau mobile peut se recharger sans fil ? Alors faites attention que sa future coque de protection permette ce type de recharge. Il est toujours agaçant (pour ne pas dire plus) devoir retirer la coque à chaque fois que l’on a besoin de recharger son appareil. Franchement, c’est ballot. La compatibilité avec la charge QI est généralement inscrite sur l’emballage de la coque, dont one ne peut pas se tromper.

Le poids et l’encombrement : selon les matériaux de la coque choisie, le surcroit de poids pour le smartphone risque d’être assez conséquent. Ce n’est pas forcément un soucis pour ceux qui soulèvent de la fonte au petit déjeuner ou pour les smartphones assez léger (ça compense), mais si votre smartphone et son écran 6,8 pouces atteint déjà les 250 grammes sur la balance, éviter de lui adjoindre une coque trop épaisse qui le rapprocherait du demi-kilo. Oui, c’est une exagération, mais vous voyez l’idée…Bien que les étuis plus lourds offrent une protection accrue, ils peuvent également rendre votre téléphone plus encombrant et plus difficile à transporter.

La durabilité : privilégiez des coques fabriquées à partir de matériaux de haute qualité capables de résister à l’usure quotidienne. Cela inclut des matériaux tels que le polycarbonate, le TPU (polyuréthane thermoplastique) et le PET (polyéthylène téréphtalate). C’est d’autant plus important si la coque n’est pas bon marché.

Ok, c’est très original, mais maintenant… essayez donc de mettre ça dans une poche !

La réputation de la marque : ok, le marketing des sociétés connues a parfois tendance à en faire trop, mais la réputation d’une marque, ce n’est pas du bidon, et si l’accessoire porte un nom que vous n’avez jamais entendu de votre vie, il est au moins impératif de jeter un oeil sur la page Wiki du fabricant (et s’il n’y a pas de page wiki, ce n’est pas forcément bon signe.). Mieux encore, regardez les avis des clients sur cette marque et vérifiez qu’il existe au moins quelque chose comme un numéro de support voire de SAV au cas où votre coque de grade militaire se fendrait en deux après avoir effleuré le rebord d’une table.

Le prix : le prix en tant que tel n’est pas un argument en soi pour l’achat (sauf bien sûr si l’on est énormément contraint au niveau du budget) mais il faut tout de même que le tarif affiché corresponde aux spécifications et aux qualités supposées de la coque (ou l’inverse).

Les fonctionnalités supplémentaires : certaines coques proposent des fonctionnalités supplémentaires, comme un mini-pied intégré, des emplacements pour les cartes de crédit ou d’identité, voire même des batteries intégrées pour une alimentation supplémentaire. A vous de voir si ces bonus correspondent à un réel besoin au niveau de vos usages.

L’eco-responsabilité : vous n’êtes pas sans savoir que la planète se réchauffe beaucoup trop vite, et qu’il n’y a pas de « petits » gestes dès lors qu’on est des millions à les reproduire. Si vous êtes soucieux de l’environnement (et il faut l’être un peu tout de même), recherchez des étuis fabriqués à partir de matériaux durables ou recyclables.

Et le plus dur pour finir : trouver un smartphone qui réponde à tous ces critères à la fois (c’est une blague). Pour vous en sortir au mieux, on ne peut que vous conseiller d’aller chiner dans les bonnes boutiques en ligne d’accessoires pour mobile. Généralement, on y trouve tout ce qu’il faut niveau « coques », sans oublier tous les autres types d’accessoires…Pour le reste, soyez pragmatiques, relisez un peu les conseils ci-dessus, et ça devrait bien se passer…

