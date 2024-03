Unreal Engine : la licence coûtera désormais 1850 dollars/an pour les utilisateurs qui ne sont pas développeurs de jeux

Voilà qui devrait faire jaser : Epic Games a annoncé une nouvelle structure tarifaire pour les développeurs « hors-jeu vidéo » qui utilisent le moteur de rendu Unreal Engine. Le développeur de Fortnite facturera ainsi un abonnement annuel « par utilisateur du logiciel » de 1 850 dollars ! Ces modifications tarifaires entreront en vigueur avec la sortie d’Unreal Engine 5.4, soit vers la fin du mois d’avril.

Ce changement fera forcément des mécontents, surtout chez les créatifs indépendants pour qui 1850 dollars représente une grosse somme. Pour Epic, il s’agit surtout de récupérer sa manne sur les usages professionnels du moteur hors du secteur du JV. L’Unreal Engine est ainsi utilisé pour la création de films et de séries, pour certaines attractions de parcs à thème, etc. Le fait est que ces usages de l’UE ne sont pas monétisés aujourd’hui sachant : dans le secteur du jeu vidéo, Epic se verse un pourcentage sur les ventes des jeux réalisés avec son moteur, un modèle économique qui n’est pas transposable ailleurs.

Les étudiants et les amateurs n’ont toujours rien à payer

Les 1850 dollars de licence annuelle donnent accès au moteur Unreal Engine, à l’outil de visualisation en temps réel Twinmotion et au logiciel de modélisation 3D RealityCapture. Epic Games fait tout de même une fleur pour les étudiants, les amateurs et les utilisateurs et les entreprises dont le chiffre d’affaires brut annuel est inférieur à 1 million de dollars. Ces derniers n’auront toujours rien à payer pour l’utilisation du logiciel mais devront reverser une petite part de leurs revenus à Epic. C’est un peu le même modèle pour les développeurs de jeu vidéo, qui devront uniquement 5% de leur chiffre d’affaires sur la vente leurs titres… si et seulement si le CA atteint le million de dollars.