Star Trek : on a retrouvé le siège du Capitaine Picard

Cela faisait presque 30 ans : l’un des accessoires les plus célèbres et emblématiques de la série Star Trek était bel et bien perdu depuis la conclusion de la série en 1994. Cet accessoire, c’est le fauteuil de capitaine de l‘U.S.S. Enterprise-D (introduit à partir de la deuxième saison de The Next Generation), fauteuil occupé alors par le Capitaine Picard. Perdu depuis comme tant d’autres accessoires des séries cultes de cette période, le fauteuil de l’USS Enterprise a fait une apparition surprise lors d’une vente aux enchères organisée le mois dernier par le site Propstore. Le fauteuil de Picard, baptisé pour l’occasion la chaise du « héros », aurait dû s’écouler à un prix d’enchères compris entre 50 000 et 100 000 dollars, à minima, mais CBS a demandé à récupérer l’accessoire… ce que le site Propstore a accepté sans barguigner (qu’en est-il du revendeur du fauteuil ? Nul ne le sait).

Le communiquée Propstore laisse entendre toutefois qu’un accord financier a pu être trouvé : « Grâce à un partenariat précieux entre Propstore Ltd. et CBS Studios Inc., un accord à l’amiable entre toutes les parties impliquées a été conclu pour restaurer l’emblématique chaise de capitaine Star Trek: The Next Generation du capitaine Jean-Luc Picard dans les archives Star Trek. La chaise sera préservée comme un morceau de l’histoire de la science-fiction. Alors que l’on ne savait pas où se trouvait la chaise depuis trois décennies, les archives de Star Trek travaillent actuellement sur la meilleure façon de la présenter aux fans de Star Trek afin qu’ils puissent l’admirer au cours de l’année à venir. »

Voilà donc une histoire pleine de nostalgie, qui finit bien de surcroit, et qui donne envie de se revoir quelques épisodes de Star Trek: The Next Generation.