Le robot Daystar de Lenovo troque ses roues contre… 6 pattes

L’engin semble tout droit provenir d’une série dystopique façon Black Mirror : conçu par Lenovo, le Daystar Bot GS est l’itération d’un modèle de robot présenté en 2020 et qui à l’époque se déplaçait sur de simples roues. Désormais, le robot est doté de 6 pattes robotisées lui donnant réellement l’allure d’une bestiole bio-mécanique sortie d’un film de S.F. Les fonctionnalités innovantes du Daystar Bot GS lui ont déjà valu un prix de design IF 2024, principalement parce que ce nouveau form-factor serait en mesure de repousser les limites de l’automatisation industrielle. Les 6 pattes du robot offrent une stabilité et une agilité inégalées sur une variété de terrains, bien supérieure aux modèles précédents dotés de roues.

Les 6 pattes du Daystar Bot GS permettent une agilité inégalée sur les surfaces au relief accidenté

Le Daystar Bot GS est équipé d’un système de contrôle sophistiqué, d’algorithmes de perception de pointe et d’un coque de protection robuste à la norme IP66, ce qui le rend exceptionnellement fiable et résistant dans les environnements les plus imprévisibles. Le robot est ainsi capable de collecter des données quasi n’importe où, y compris là où les robots quadrupèdes ne peuvent généralement pas se déplacer. Le robot est équipé d’un ensemble de caméras sur sa face avant et d’autres composants technologiques sur le dessus et les côtés. Malgré son apparence de robot-chien domestique (en plus effrayant tout de même), le Daystar Bot GS est entièrement destiné au secteur professionnel, notamment aux entreprises ainsi qu’aux secteurs publics et gouvernementaux, et sa commercialisation est exclusivement limitée au marché asiatique (pour le moment).