Fibre optique : Orange l’État signent un accord, avec un raccordement à la demande des clients

La secrétaire d’État en charge du Numérique Marina Ferrari a signé aujourd’hui à Dunkerque l’accord entre l’État et l’opérateur Orange qui doit relancer les déploiements de la fibre, en souffrance dans certains territoires. Annoncé en novembre, cet accord vise à généraliser l’accès à Internet via la fibre d’ici à 2025.

Dans les zones moyennement denses du territoire (appelées zones Amii), Orange s’engage à rendre raccordables à la fibre au moins 1,12 million de locaux (logements et locaux professionnels) d’ici fin 2025. Dans les zones très denses, Orange souhaite atteindre un taux de raccordement de 96%, contre 92% aujourd’hui.

Il prévoit également de rendre raccordables d’ici fin 2024 au moins 140 000 locaux dans 55 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en retard par rapport au déploiement.

La mise en œuvre des engagements pris par Orange pourrait conduire à des « progrès », a estimé l’Arcep dans son avis, même si elle met en garde contre des « disparités de couverture » selon les communes.

Orange va aussi mettre en place un processus de raccordement à la demande, permettant à chaque Français s’adressant à son opérateur d’être raccordé sous un délai de six mois.

Si la France fait partie des pays les plus avancés sur le déploiement de la fibre en Europe avec plus de 36 millions de Français éligibles à ce réseau à très haut débit (plus de 80% des locaux raccordables), les autorités ont observé des ralentissements voire un arrêt des déploiements dans certaines zones.

« Aujourd’hui, nous adressons à Orange le message suivant : vous n’avez pas honoré vos précédents engagements, cet accord vous imposera de les respecter », a fait valoir la secrétaire d’État dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra.

L’Arcep avait infligé une amende de 26 millions d’euros à l’opérateur début novembre, en raison du non-respect de ses engagements dans le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses. « Nous pourrons recommencer le cas échéant », a averti Marina Ferrari.