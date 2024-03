Des chercheurs affirment être sur le point de recréer… un Mammouth laineux

Jurassic Park, le retour (même s’il est plutôt question ici de période glaciaire) ? Les chercheurs de Colossal Biosciences affirment être parvenus à créer des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) à partir d’éléphants d’Asie, une étape importante pour la recréation de…mammouths laineux ! Grâce à cette avancée, les chercheurs peuvent désormais étudier précisément les mécanismes génétiques responsables des caractéristiques distinctives du mammouth laineux, comme le pelage long et dru, les défenses très incurvées, les dépôts le crâne en forme de dôme, etc. Cette découverte ouvre ainsi la voie à l’étude des adaptations génétiques uniques des mammouths laineux et in fine permet d’envisager à la possibilité de « transformer » génétiquement un éléphant… en mammouth !

Le Mammouth laineux au secours de l’Eléphant d’Asie ?

L’intérêt pour la résurrection des mammouths va au-delà de la simple curiosité scientifique ; il s’agit aussi d’une tentative de comprendre les mécanismes génétiques qui différencient les mammouths de leurs descendants, c’est à dire les éléphants d’Asie contemporains. En outre, ces recherches pourraient notamment révéler des informations précieuses sur l’adaptation aux conditions environnementales extrêmes de certaines espèces de mammifères. Par ailleurs, le projet permet aussi d’engager débats sur la conservation, la biodiversité, et les capacités de la biotechnologie moderne… tout en soulevant de nombreuses questions éthiques et des préoccupations légitimes sur les implications de la manipulation génétique.

Enfin cette avancée scientifique représente un jalon important non seulement pour un potentiel retour du mammouth laineux mais aussi (et surtout) pour la conservation des éléphants d’Asie, grâce à la possibilité de créer artificiellement des spermatozoïdes et des ovules afin de lutter contre l’extinction de l’espèce. Un coup double en quelque sorte…