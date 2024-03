Blizzard annonce un crossover Overwatch 2 – CowBoy Bebop (trailer)

C’est sans doute la meilleure chose qui pouvait arriver à Overwatch 2, alors que le FPS compétitif peine à regagner l’attention des joueurs. Blizzard vient en effet d’annoncer un crossover entre Overwatch 2 et les personnages de l’animé culte CowBoy Bebop, et au vu du trailer de présentation (qui reprend la BO incroyable de The Seatbelts), cela donne tout simplement envie de reprendre la manette ! Le 1é mars prochain donc, plusieurs personnages d’Overwatch 2 bénéficieront de skins Cowboy Bebop : Spike Spiegel se retrouvera dans la peau de Cassidy, Faye Valentine en Ashe, Jet Black en Mauga, Ed en Sombra, tandis que l’adorable corgi Ein recevra un skin Wreckingball. Le soucis du détail est exemplaire : le pistolet de Cassidy est calqué sur le navire emblématique Swordfish de Spike et le skin Faye d’Ashe transforme son compagnon robot B.O.B. en Redtail, le vaisseau de Faye. Le crossover ira t-il jusqu’à reprendre les postures et les attitudes si « cool » des personnages de la série ?.



Cowboy Bebop est le second crossover d’Overwatch 2 avec un animé célèbre; l’an dernier, le FPS avait proposé des skins de One Punch Man

C’est en tout cas bien parti, d’autant que la BO légendaire de Cowboy Bebop (dont les célèbres morceaux instrumentaux “The Real Folk Blues”, “Spokey Dokey” ou “Rush”) accompagnera les joueurs dans les niveaux. Là, ça commence franchement à donner très envie d’y retourner… Un joli coup marketing, et peut-être une bonne occasion de repartir s’encanailler flingue à la main… Les skins Cowboy Bebop seront disponibles le 12 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.