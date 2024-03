Final Fantasy XIV arrivera sur Xbox Series le 21 mars

Final Fantasy XIV était annoncé sur Xbox Series pour le printemps prochain, et finalement, c’est dès le premier jour de la prochaine saison, soit le 21 mars, que le célèbre MMORPG débarquera sur les consoles noires et vertes ! La date de sortie a été dévoilée lors du Xbox Partners Preview, et l’on constate que la sortie du jeu a été fixée pile un mois après l’ouverture de la beta publique, lancée le 21 février dernier. A noter que les abonnés au Game Pass Ultimate pourront récupérer gratuitement à la Starter Edition de FF XIV, mais uniquement entre le 21 mars et le 19 avril, et à fonctions de souscrire àn ‘l’abonnement mensuel passé ce délai. Il faudra donc ne pas trop lambiner pour profiter de cette version du jeu certes un peu limitée (pas d’échanges d’items entre les joueurs et niveau maxi à 70) mais déjà largement praticable.



Pour rappel, la version complète du jeu (pas celle déjà disponible à l’essai en beta ouverte donc) sera uniquement disponible via le Game Pass. Oui, devoir payer l’abonnement au Game Pass ET l’abonnement au jeu pour prendre son pied sur ce FF XIV, c’est évidemment très loin d’être optimum, surtout pour ce type de titre (sachant en plus qu’il n’est pas nécessaire de souscrire au Playstation Plus pour y jouer sur PS4/PS5). Les MMORPG sont en effet de plus en plus souvent proposés en freemium, le modèle économique étant alors basé sur les achats à l’intérieur du jeu (armes, cosmétiques, lootboxes, etc.). Espérons que cette double contrainte ne nuira pas trop à la popularité du titre sur Xbox Series : il est pourtant crucial qu’Xbox parvienne à convaincre les éditeur tiers que sa plateforme a un intérêt économique pour eux.