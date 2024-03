The Alters : le jeu de S.F (et de clones ) de 11 Bit Studios s’annonce comme l’un des grands titres de 2024 (trailer)

Développé par 11 Bit Studios, les créateurs de l’excellent Frostpunk, The Alters s’annonce clairement comme l’une des grosses attentes vidéoludiques de 2024. Le long trailer diffusé lors du Xbox Partners Showcase dévoile un jeu de survie à la réalisation technique de relier plan, qui n’a rien à envier en fait à nombre de AAA en préparation. Mais l’essentiel n’est pas là, car c’est surtout le gameplay foisonnant et original du titre qui finit de nous convaincre que The Alters doit être suivi de très près.

Sachant que les objectifs du jeu et ce gameplay si particulier sont assez compliqués à retranscrire, mieux vaut encore laisser la parole aux développeurs : « The Alters vous plonge dans une combat palpitant pour la survie que Jan ne pourra pas mener seul. Après avoir atterri en catastrophe sur une planète désolée et une étoile brûlante, Jan doit éviter les conditions meurtrières en se réfugiant dans une base mobile à la pointe de la technologie. Mais il faut tout une équipe pour la manoeuvrer et l’entretenir.Heureusement, le destin prend un tournant inattendu avec la découverte du Rapidium, une substance mystérieuse exclusive à ce monde périlleux. En interagissant avec l’ordinateur quantique à bord de la base mobile, Jan peut manipuler des décisions cruciales de son passé et créer des versions alternatives de lui-même, connues sous le nom d’Alters, qui ont le potentiel de tout changer. »

The Alters sera disponible cette année sur PlayStation 5, PC, Xbox Series X et S et day one dans le Game Pass (clairement une grosse annonce pour le service de Microsoft).