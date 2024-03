Annoncé lors du Xbox Partner Preview, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy arrive (enfin) sur consoles Xbox One et PS4 (et donc compatible aussi pour la PS5 et les Xbox Series), une belle surprise qu’absolument personne ne pouvait anticiper. Le studio GSC Game World aurait tout repris de zéro si l’on en croit les propos de Zakhar Bocharov, le responsable communication du studio. Au vu du trailer, le portage a l’air en effet réellement solide, ce qui n’étonne pas vraiment sachant que la trilogie a tout de même plusieurs années au compteur. Reste à voir si tout cela reste parfaitement jouable manette en main ; les consoles et les FPS, ce n’est pas toujours ça, même si Halo a posé quelques standards en la matière dès 2001.



S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy est donc disponible dès à présent sur PS4 et Xbox One au prix (un peu élevé) de 39,99 euros, où à l’unité (Shadow of Chornobyl, Clear Sky, and Call of Prypiat) pour 19,99 euros. Pour nombre de nouveaux venus à l’univers Stalker, il s’agit certainement d’une parfaite mise en bouche avant le gros morceau S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl toujours attendu pour le 5 septembre 2024 sur PC et Xbox Series (et « day one » dans le Game Pass).