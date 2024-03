Logitech annonce la MX Brio, sa nouvelle webcam 4K

Une nouvelle webcam 4K est de sortie, il s’agit de la MX Brio par Logitech. Le fabricant assure qu’il s’agit de « la webcam la plus avancée proposée par Logitech (…) afin d’offrir des performances et des expériences de streaming exceptionnelles, favorisant des échanges de qualité ».

Logitech lance sa nouvelle webcam 4K

La MX Brio dispose d’un grand capteur de 8,5 mégapixels et d’une ouverture f/2.0. Elle peut traiter des vidéos en 4K à 30 images par seconde ou 1080p à 60 images par seconde. Logitech affirme que le capteur contient 70% de pixels en plus que sa précédente webcam Brio, ce qui permet d’obtenir une bien meilleure qualité d’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité. De plus, la société promet d’améliorer votre visage grâce à l’intelligence artificielle.

Les nouvelles options de personnalisation permettent d’améliorer l’apparence en ajustant manuellement l’exposition, la teinte, la vibration, le champ de vision et bien plus encore à l’aide des logiciels Logi Options+ et G HUB. Le mode Show offre aux utilisateurs la possibilité de partager facilement des croquis ou d’autres objets sur leur bureau simplement en inclinant la webcam. La MX Brio est également équipée de deux micros réducteurs de bruits de fond permettant une entente plus claire, ainsi que d’un volet de confidentialité intégré.

La webcam MX Brio est disponible dès maintenant au prix de 229€. Les coloris proposés sont gris graphite et gris clair.