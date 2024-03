Avatar, le dernier maître de l’air : saison 2 et 3 annoncées par Netflix

Netflix annonce que sa série Avatar, le dernier maître de l’air va continuer, avec les saisons 2 et 3 qui sont aujourd’hui confirmées. Bien que le nombre d’épisodes pour chaque saison n’a pas été révélé, Netflix confirme que le showrunner Albert Kim et son équipe ont suffisamment de pistes pour adapter l’intégralité de la série animée de Nickelodeon, qui a duré trois saisons.

Le retour d’Avatar sur Netflix avec deux saisons supplémentaires

Avatar, le dernier maître de l’air a été diffusée pour la première fois sur Netflix le 22 février, et même si les réactions ont été très mitigées au sein de la communauté, beaucoup de monde ont regardé les épisodes. La série est devenue le premier projet de télévision en langue anglaise du diffuseur, avec 41,1 millions de visionnages en 11 jours.

La série se déroule dans un monde divisé en quatre civilisations – les tribus de l’eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l’air – qui vivaient autrefois en harmonie, avec l’Avatar, maître des quatre éléments, maintenant la paix entre elles. Mais tout a changé lorsque la nation du feu a attaqué et anéanti les nomades de l’air, première étape de la conquête du monde par les maîtres du feu. L’incarnation actuelle de l’Avatar n’ayant pas encore émergé, le monde a perdu tout espoir jusqu’à ce qu’Aang, un jeune maître de l’air, se réveille pour prendre la place qui lui revient. Accompagné de ses nouveaux amis Sokka et Katara, frères et sœurs et membres de la tribu de l’eau du Sud, Aang se lance dans une quête pour sauver le monde et lutter contre le Seigneur du Feu Ozai, bien que le Prince Zuko soit déterminé à le capturer.

Il n’y a pour le moment aucune information sur la date de sortie pour les saisons 2 et 3.