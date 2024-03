Elon Musk aurait rencontré Donald Trump en Floride : le patron de X et de Tesla s’investit en politique

Si l’on en croit les grandes oreilles du New York Times, Elon Musk aurait rencontré Donald Trump en Floride dimanche dernier. Le jet d’Elon Musk a atterri à West Palm Beach samedi 2 mars et est reparti le lendemain en fin d’après midi. Plusieurs personnes auraient participé à une réunion organisée par Trump le dimanche 3 mars, dont Elon Musk.

Donal Trump cherche t-il un soutien financier à sa campagne présidentielle en se rapprochant d’Elon Musk ?

Musk-Trump, une alliance logique ?

Rien n’a filtré concernant les discussions entre les deux hommes, mais les propos répétés de Musk ciblant le mouvement woke ou l’immigration aux Etats-Unis laissent entendre que l’entrepreneur à peut-être des visées politiques, ou tout au moins de « soutien » politique. Au vu des déclarations polémiques de Musk sur les migrants, la haine « anti-blancs » ou le « wokisme » (entre autres…), le rapprochement avec le leader du parti Républicain semble plutôt logique. Les thèses ultra droitières (pour ne pas dire réactionnaires et ultra conservatrices) défendues par Musk sur le réseau social X ainsi que la défiance quasi complotiste de Musk vis à vis des médias font en effet largement écho aux points de vue de Donal Trump sur tous ces sujets.

Jusqu’ici, Elon Musk avait pris soin de ne pas montrer ses accointances avec la « politique » de Trump , allant jusqu’à préciser n’avoir jamais voté pour un candidat républicain. Mais ça, c’était avant, et depuis quelques mois la situation semble avoir largement évolué. Musk a été ainsi l’un des plus fervents partisans de Vivek Ramaswamy pour la candidature républicaine et depuis peu a même soutenu publiquement Donal Trump. Une chose est certaine, Elon Musk abhorre les démocrates, et juge catastrophique le bilan du gouvernement Biden : » Il est fort probable que les bases soient en train d’être jetées pour quelque chose de bien pire que le 11 septembre. Ce n’est qu’une question de temps » a ainsi déclaré Musk au sujet de la politique migratoire américaine actuelle.