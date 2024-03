Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mars 2024 (dont Control)

Microsoft présente les différents jeux qui vont être disponibles avec le Xbox Game Pass tout au long du mois de mars. Il y a sept titres cette fois-ci.

Dès aujourd’hui

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) : chargez votre Boltgun et libérez l’arsenal des Space Marines pour vous frayer un chemin à travers une explosion de sprites, de pixels et de sang dans un mélange parfait de Warhammer 40,000, de gameplay frénétique et de visuels élégants des shooters rétro des années 90.

7 mars

PAW Patrol World – La Pat’Patrouille (Cloud, Console et PC) : incarnez vos chiots préférés, conduisez leurs véhicules et sauvez la situation en effectuant des sauvetages et des missions amusantes en mode solo ou avec votre famille en coopératif sur le canapé.

12 mars

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console et PC) : incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy dans ce remake et déjouez le plan diabolique de Plankton pour prendre le contrôle de Bikini Bottom. Affrontez l’armée de robots malveillants de Plankton – cette fois-ci avec vos amis en mode multijoueur.

13 mars

Control Ultimate Edition (Cloud, Console et PC) : ce jeu d’action-aventure surnaturel à la troisième personne vous mettra au défi de maîtriser la combinaison de capacités surnaturelles, d’équipements modifiables et d’environnements réactifs, tout en combattant dans un monde profond et imprévisible. Cette édition contient le jeu principal et toutes les extensions précédemment sorties (The Foundation et AWE).

14 mars

No More Heroes 3 (Cloud, Console et PC) : le jeu suit l’assassin otaku Travis Touchdown alors qu’il reprend son fidèle katana à rayons et se fraye un chemin parmi 10 des combattants les plus mortels de la galaxie. Accumulez les combos avec le katana à rayon de Travis et vivez l’action hack-and-slash comme jamais auparavant.

19 mars

Lightyear Frontier (version aperçu) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : créez votre ferme interstellaire dans cette aventure agricole paisible en monde ouvert. Construisez votre ferme durable, cultivez des plantes extraterrestres, personnalisez votre mécha et explorez un nouveau monde plein de mystères jusqu’à trois amis.

MLB The Show 24 (Cloud et Console) : frappez les barrières, vivez des moments décisifs, devenez une légende et vivez vos rêves de baseball avec le nouveau jeu de San Diego Studio.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 mars 2024