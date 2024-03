Le bitcoin atteint un nouveau record et dépasse les 69 000 dollars

Le bitcoin a atteint un nouveau record historique, porté par l’ébullition du secteur des cryptomonnaies depuis l’approbation sur le marché américain d’un nouveau type de placement accessible à un plus large public. La star des cryptomonnaies est montée jusqu’à 69 191,94 dollars, dépassant son précédent sommet de 68 991 dollars, enregistré en novembre 2021.

Nouveau record pour le cours du bitcoin

La première des cryptomonnaies par la capitalisation, qui pèse plus de 1 300 milliards de dollars à ce jour, a entamé une course folle depuis plusieurs mois. Son prix a bondi de plus de 50% depuis le début de l’année seulement, et a triplé depuis un an, soit une spectaculaire remontée après l’effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022.

Après son précédent sommet, le bitcoin s’était effondré à environ 15 000 dollars en novembre 2022 suite à la faillite de la plateforme d’échanges FTX, jusqu’alors une entreprise phare du secteur. Son patron de l’époque, Sam Bankman-Fried, a été accusé avec d’autres dirigeants d’avoir utilisé des comptes de clients à leur insu, pour alimenter les opérations spéculatives de sa propre société d’investissements.

Les régulateurs, qui peinent encore à encadrer efficacement les cryptos, mettent régulièrement en garde contre le mirage de gains mirobolants qui peut inciter les acheteurs à miser gros et perdre gros, ou à tomber dans le piège de systèmes frauduleux. En 2017, un précédent cycle d’enthousiasme frénétique avait déjà été suivi d’un écroulement du cours.

Le fonds de placement (ETF) aide

Depuis plusieurs mois, le cours du bitcoin était soutenu par l’anticipation de l’autorisation sur les marchés américains d’un nouveau produit d’investissement, un fonds de placement (ETF) indexé sur le bitcoin, permettant une plus grande partie du public d’investir dans ces cryptoactifs sans en détenir directement.

Le lancement de ce placement aux États-Unis avait initialement suscité une vague de sorties de fonds massives, en particulier de la part des investisseurs du fonds de GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), désireux de prendre leurs bénéfices une fois ce fonds transformé en ETF.

La tendance s’est depuis inversée. Depuis leur lancement, les fonds de ce type, tel que celui du plus gros gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, ont accumulé des avoirs qui représentent plus de 3% de tous les bitcoins existants. Le secteur voit également dans cette approbation la preuve de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels dans les cryptomonnaies, ce qui dope encore davantage l’enthousiasme pour le bitcoin.

Enfin, un autre événement à venir soutient les cours: le halving, un phénomène technique qui consiste en la division par deux de la récompense en bitcoins accordée aux mineurs de bitcoins. Le halving a lieu tous les 210 000 blocs, ce qui correspond à tous les quatre ans environ. Le prochain est pour l’instant prévu courant avril. En réduisant la quantité de bitcoins disponibles à l’achat, ce phénomène devrait donc renforcer la valeur des bitcoins.