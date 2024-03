D’anciens ingénieurs de Deepmind dévoilent une nouvelle IA capable de générer des vidéos

La génération de vidéos par IA suscite un intérêt croissant de la part des géants de la tech. Après la génération de textes et d’images fixes, la vidéo promet d’être le nouvel Eldorado, et l’on se remet encore mal de la claque Sora (OpenAI) et de ses vidéos hyper réalistes. La startup Haiper, fondée par les anciens ingénieurs de Deepmind Yishu Miao et Ziyu Wang, vient de dévoiler un outil de génération de vidéos qui semble réellement à la pointe de ces nouvelles IA génératives.

Votre serviteur a généré cette vidéo avec le prompt : « une fille jouant aux échecs avec un robot »

Après une campagne de financement réussie et qui lui a permis de glaner des dizaines de millions de dollars, Haiper présente donc des premiers résultats visibles… et convaincants. Haiper cherche depuis quelques années à développer un modèle de génération de vidéos performant, et a fait en sorte que les développeurs lui fournissent des retours constructifs sur son API fermée. L’outil de génération de vidéo est plus particulièrement spécialisé dans la représentation de personnes humaines réalistes et des phénomènes naturels.

Mieux encore, la page de Haiper permet de tester le logiciel et de générer soi même des vidéos avec les prompts de son choix. Les résultats sont extrêmement spectaculaires, mais la génération de vidéo prend ici beaucoup, beaucoup de temps. On est loin de la rapidité d’exécution des LLM textuels ou d’images. Le fait que l’on puisse générer ses propres vidéos (et les télécharger par la suite) risque tout de même d’assurer une belle publicité à cet outil d’IA prometteur…