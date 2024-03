Des centaines d’employés de Google demandent le boycott d’un salon technologique israélien

La géopolitique s’invite dans la tech. Le parrainage par Google de Mind the Tech, une conférence annuelle promouvant l’industrie technologique israélienne, suscite en effet une énorme controverse. Plus de 600 travailleurs de Google ont signé une lettre demandant à l’entreprise de retirer son parrainage de l’événement, citant les récentes attaques sur Gaza et la mort de plus de 30 000 Palestiniens depuis le début du conflit. La lettre des employés demande à Google de se retirer de la conférence et de présenter des excuses.

Des incidents durant le salon technologique

Lors de la conférence, des déclarations de Barak Regev, directeur général de Google Israël, ont été interrompues par un ingénieur logiciel de Google Cloud qui s’est mis à hurler que son travail ne devrait pas être utilisé au service de la surveillance et du génocide. L’ingénieur a été rejoint par un organisateur des groupes israéliens anti-sionistes Shoresh et Jewish Voices for Peace. Les deux activistes ont été rapidement expulsés de l’événement, tout comme un correspondant de Hell Gate (la publication qui a révélé l’accrochage).« Je ne vois aucun moyen de poursuivre mon travail d’ingénierie sans cela (le retrait de Google de Mind the Tech, Ndlr)« , a déclaré plus tard l’ingénieur de Google à Hell Gate, toujours sous anonymat. « Je considère que cela fait partie de mon travail d’ingénierie et j’espère que d’autres ingénieurs au sein de Cloud m’auront vu faire cela, et j’espère que ça les galvanisera. ». Zelda Montes, une ingénieure logicielle chez YouTube qui venait de participer à une manifestation se déroulant juste à l’extérieur de la conférence, déclarait de son côté que les « technologies d’IA israéliennes » étaient « utilisées dans la surveillance et le génocide du peuple palestinien ».

L’engagement financier de Google auprès de Mind the Tech reste inconnu et l’entreprise n’a pas souhaité répondre aux demandes de précision. Le site Mind the Tech rappelle toutefois que Google est un sponsor « gold » de l’évènement, ce qui laisse entendre que les sommes allouées doivent être conséquentes. A noter que parmi les autres intervenants à la conférence figuraient le maire de New York, Eric Adams, le maire de Jérusalem, Moshe Lion, et l’ancien directeur de la NSA, Michael Rogers.