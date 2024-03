Samsung publie des clichés du Galaxy S24 Ultra… capturés depuis l’espace !

C’est un beau coup marketing que vient de s’offrir Samsung (et le qualificatif « beau » est à prendre au sens propre et au sens figuré ici). Le géant sud-coréen a en effet eu l’idée de publier des clichés du Galaxy S24 Ultra… capturés depuis l’espace (ou plus précisément à partir d’une position stratosphérique). Samsung a expliqué sa démarche en détails au site Petapixel : 4 Galaxy S24 Ultra ont été envoyés dans l’espace accrochés à une nacelle en fibre de carbone elle-même suspendue à un ballon stratosphérique. Les flagships se sont élevés jusqu’à 12000 pieds d’altitude, et durant leur trajet, ont mitraillé à intervalle régulier près de 150 clichés en haut résolution. La plupart de ces photos montrent d’ailleurs des reliefs états-uniens, sans oublier quelques clichés des courbes de notre belle bleue. Les plus observateurs auront reconnu les vues aériennes de Los Angeles, de Las Vegas, des montagnes de la Sierra Nevada ou bien encore le Grand Canyon. A noter que les 4 smartphones ont été envoyés dans l’espace entre le 25 et le 31 janvier.

Les Galaxy S24 ont été placés au bout d’un ballon stratosphérique

Pour rappel, le Galaxy S2′ Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels. Samsung précise que les clichés pris de l’espace n’ont pas seulement utilisé cet énorme capteur principal, mais aussi le capteur ultra large ainsi que le Zoom x5. Une sacré démonstration de savoir faire et d’automatisation logicielle, le smartphone n’étant bien sûr pas pilotable à distance une fois dans la stratosphère.

Les 4 smartphones sélectionnés ont eux-mêmes été dotés de fibre de carbone, histoire de bien endurer tout choc possible lors du trajet retour

Difficile de faire une campagne marketing plus efficace

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible à la vente chez Amazon au prix de 1469 euros (modèle violet). Ceux qui veulent en savoir plus sur ce modèle peuvent se rendre sur cet article.