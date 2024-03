Google bloque le RCS (successeur du SMS) sur les smartphones Android rootés

Les utilisateurs avec un smartphone Android rooté, le bootloader déverrouillé ou une ROM custom ont eu la désagréable surprise de découvrir qu’ils ne peuvent plus utiliser le RCS, à savoir le successeur du SMS. En effet, Google a décidé de le bloquer.

Rooter son smartphone Android est plus ou moins similaire au processus de jailbreaker un iPhone. Le processus donne davantage de contrôle avec un accès privilégié au système d’exploitation, ce qui permet à l’utilisateur de réaliser certaines tâches qui ne sont normalement pas autorisées.

Dans le cas d’Android, plusieurs utilisateurs avec l’application Google Messages ont remarqué qu’il n’était plus possible d’envoyer ou de recevoir des RCS. Certains ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un bug. Mais non, il s’agit bien d’un blocage volontaire. La vidéo ci-dessous montre le blocage.

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won't let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn't passed GMS certification (like most custom ROMs).

It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 29, 2024