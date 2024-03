Le Japon va lancer dans l’espace le premier satellite… en bois !

Il y a quelques mois, l’Agence Spatiale Japonaise (JAXA) a présenté dans l’indifférence quasi générale un projet un peu fou de satellite… en bois ! L’objectif de cette initiative est évidemment de réduire la pollution spatiale, mais aussi terrestre puisque ces satellites sont fabriqués selon un type de production nettement moins polluant que pour un satellite conventionnel. Il y a aussi la possibilité que certains débris spatiaux retombent sur Terre, même s’il faut ici mitiger les risques, les satellites se désintégrant presqu’entièrement lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Non, ce n’est pas colis Amazon qui s’est égaré mais bien le rendu 3D du premier satellite en bois

A l’origine de ce projet quelque peu atypique, il y a une expérimentation baptisée LignoStella Space Wood et menée en 2020 par une équipe de l’Université de Kyoto. L’expérience consistait alors à envoyer dans l’espace des échantillons de bois afin d’étudier leur résistance dans les conditions extrêmes de l’espace. Trois types de bois ont ainsi été testés : le bouleau d’Erman, le cerisier du Japon et le magnolia bovate. Après avoir passés 290 jours à bord de l’ISS, ces échantillons sont revenus sur Terre pour être analysés.

Un satellite en bois de magnolia bovate

À l’issue de cette analyse, il s’est avéré que le bois de magnolia bovate serait de loin le plus approprié pour la construction du satellite en bois LignoSat2, en raison principalement de sa robustesse et de sa facilité de manipulation. Prévu pour être lancé en 2024, LignoSat2 a été aussi conçu pour se désintégrer entièrement lors de son retour dans l’atmosphère terrestre, réduisant ainsi le risque de laisser des particules de métal qui pourraient endommager d’autres satellites ou nuire directement à l’environnement terrestre. Cette approche novatrice représente une étape significative et surtout originale dans la lutte contre les débris spatiaux, mais il reste à savoir si l’initiative du Japon sera suivie par d’autres pays « lanceurs de satellites »