TRON: Ares : Jared Leto partage une première image du film… et un premier indice

Le troisième opus de la saga TRON est en cours de production. L’acteur Jared Leto a officialisé les débuts du tournage en publiant le premier cliché de son personnage dans le film, Ares. Le look d’Ares est bien dans le ton du second film (Ares a un petit côté Tron en fait), hormis le disque de données qui est ici remplacé par une sorte de socle de forme vaguement hexagonale. Ce socle de données affiche aussi un autre indice : un agrandissement de cette zone de l’image dévoile l’inscription Dillinger Systems. Pour rappel, dans le premier film Tron datant de 1982, Edward Dillinger (David Warner) est le « méchant à la tête de la mega corporation ENCOM. A la fin du film, Kevin Flynn (Jeff Bridges) succède à Dillinger.

Un indice caché dans la combinaison d’Ares ?

Dans le second Film, Tron : Legacy, Cillian Murphy interprète Edward Dillinger Jr le fils prodige d’égard Dillinger. Ce dernier travaille chez ENCOM en tant qu’ingénieur logiciel de haut niveau. L’indice sur la combinaison d’Ares laisse donc entendre qu’Edward Dillinger Jr a repris les rênes d’ENCOM, sachant que l’acteur David Warner qui incarnait Edward Dillinger est malheureusement décédé depuis. Cette hypothèse à priori logique se heurte à un hic : Cillian Murphy n’apparait pas sur la liste du casting de Tron: Ares. La firme aux grandes oreilles aurait-elle préparé une petite surprise pour les fans de la franchise ? Ce n’est pas impossible…

Voilà de quoi bien occuper les fans et nourrir les spéculations un an avant la sortie du film. Du bon buzz, malin, et qui on l’espère se terminera par un film de bonne facture (Tron: Legacy ne méritant sans doute pas des critiques aussi dures). Il faudra faire en revanche sans la fantastique BO de Daft Punk, et c’est franchement le point qui nous chagrine le plus à la rédaction…