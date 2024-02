Le chatbot anti-pédopornographie de Pornhub entraine une baisse drastique des recherches illicites

Le site Pornhub au Royaume-Uni a adopté une approche pionnière afin de lutter contre la recherche de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM, ou plus communément « pédopornographie »). Le site est en effet doté depuis deux ans d’un chatbot anti-pédopornograhie qui avertit l’utilisateur en recherche de contenus illicites. Ce chatbot élaboré en collaboration avec deux des principales organisations de protection de l’enfance du Royaume-Uni a entraîné une baisse plus que significative des recherches de CSAM ; 4,4 millions de messages d’avertissement et 2,8 millions de participations du chatbot ont tout de même été notifié sur les deux dernières années, ce qui démontre l’ampleur du problème.

Le programme d’essai, qui utilise un chatbot et un message d’avertissement pour dissuader les utilisateurs d’accéder à du contenu illégal, s’est avéré très efficace pour réduire les recherches de CSAM. 34 000 termes sont désormais interdits et plus de 10 millions de vidéos ont été supprimées du site pornographique. Développé par l’Internet Watch Foundation et la Lucy Faithfull Foundation, le chatbot offre un soutien et des conseils aux personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions.

Le succès de cette approche met en évidence le potentiel des interventions ciblées, telles que les messages d’avertissement et les chatbots, dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. En dépit de ces progrès significatifs, la collaboration entre les entreprises technologiques et les organisations de protection de l’enfance reste essentielle afin élaborer des stratégies visant à assurer la sécurité d’internet pour tous les utilisateurs.