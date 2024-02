Electronic Arts (EA) licencie 5% de son effectif, soit 670 employés

Les licenciements n’arrêtent pas dans le monde du jeu vidéo, avec cette fois Electronic Arts (EA) qui annonce se séparer de 670 employés. Cela représente 5% de son effectif.

Andrew Wilson, le patron d’EA, a annoncé la nouvelle à ses employés par le biais d’un mémo. Il indique notamment :

En cette période de changement, nous nous attendons à ce que ces décisions aient un impact sur environ 5% de notre personnel. Je suis conscient que cela créera de l’incertitude et constituera un défi pour de nombreuses personnes qui ont travaillé avec tant de dévouement et de passion et qui ont apporté d’importantes contributions à notre entreprise. Même si toutes les équipes ne seront pas touchées, c’est la partie la plus difficile de ces changements, et nous avons examiné attentivement toutes les options possibles pour essayer de limiter les conséquences pour nos équipes. Notre objectif premier est de donner aux membres de l’équipe la possibilité de trouver de nouvelles fonctions et des voies de transition vers d’autres projets. Si cela n’est pas possible, nous soutiendrons et travaillerons avec chaque collègue avec la plus grande attention, le plus grand soin et le plus grand respect.