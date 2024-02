Stardew Valley dépasse les 30 millions de ventes

Le jeu indépendant culte Stardew Valley a dépassé ce mois de février le cap des 30 millions de jeux vendus, près de 8 ans après son lancement sur PC, consoles puis mobiles. Une énorme réussite donc pour le créateur Eric Barone, une réussite totalement méritée tant le Stardew Valley s’avère à la fois addictif et passionnant dans ses mécaniques de micro-gestion fermière. C’est aussi la preuve qu’un créateur de jeu peut encore à lui seul obtenir un énorme succès public dans un secteur pourtant dominé par les grands studios et les productions à plusieurs millions de dollars (voire centaines de millions de dollars pour les AAA).



Le premier trailer du jeu, il y a huit ans…

Sur les 30 millions de jeux écoulés, 19 millions viennent du PC, ce qui est logique puisque le jeu a été lancé sur ce support. Outre ces ventes phénoménales, Eric Barone annonce la mise à jour 1.6 du jeu, qui sera disponible sur PC le 19 mars prochain (les version consoles et mobiles arriveront bien sûr par la suite) : « Cette mise à jour ajoute du nouveau contenu au jeu. Je publierai le détail le jour du lancement, mais je pense qu’il serait plus amusant pour vous de jouer à la mise à jour et de tout découvrir par vous-même. » précise Eric Barone. « La mise à jour fonctionnera parfaitement avec vos fichiers de sauvegarde existants, mais je vous recommande de commencer un nouveau fichier pour mettre toutes les nouvelles choses en contexte (et parce que c’est toujours amusant de commencer un nouveau fichier). Vous pouvez même commencer par le nouveau type de ferme ». Allez, je retourne planter mes tomates !