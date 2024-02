Meta présenterait officiellement ses lunettes AR d’ici quelques mois (oui mais…)

Meta serait à quelques mois de la présentation officielle de ses premières lunettes de réalité augmentée. Une source proche du dossier affirme que les lunettes AR de Meta (projet Orion en interne) seraient dévoilées à l’automne prochain, soit lors de la conférence annuelle Connect consacrée désormais pour partie au Meta Quest et aux technologies VR/AR du géant américain. Mark Zuckerberg aurait poussé ses équipes pour obtenir un niveau élevé de performances, une façon comme une autre de se positionner face à l’Apple Vision Pro sur un possible segment haut de gamme.

Des Ray-Ban connectées aux lunettes AR, il y a probablement un monde… que Meta tentera de combler en partie lors de sa prochaine conférence Connect

Cette présentation ne serait cependant pas un pré-show avant une sortie commerciale : Meta ne prévoirait pas de vendre ses lunettes AR avant au moins plusieurs années, le temps sans doute de parfaire une technologie probablement trop éloignée aujourd’hui d’un produit réellement « grand public » et utilisable au quotidien. De plus, le coût de production de ces lunettes serait extrêmement élevé et ne permettrait pas à Meta de dégager la moindre marge, un réel problème alors que la division XR de Meta cumule déjà des milliards de dollars de pertes.

Les prochaines années de développement de cet appareil futuriste permettront donc de finaliser son fonctionnement et de bénéficier à terme de composants moins chers à produire, le modèle économique de Meta n’étant pas basé sur la vente de produits extrêmement chers et à très forte marge.