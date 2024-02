La Nintendo Switch 2 n’arriverait pas avant mars 2025

Nouvelle confirmation que la Nintendo Switch 2 n’est plus programmée pour la fin 2024, mais pour le début de 2025. En l’état, Nintendo vise une sortie pour mars 2025 selon Nikkei.

La Switch 2 en mars 2025

Il y a quelques jours, Eurogamer et VGC affirmaient que Nintendo avait reporté le lancement de la Switch 2 à 2025. La raison serait que la société japonaise veut donner davantage de temps aux développeurs pour créer des jeux qui auront un impact sur les joueurs. L’idée est de lancer cette nouvelle console avec un catalogue qui donne réellement envie de l’acheter.

Naturellement, un lancement en mars 2025 signifie que Nintendo va louper la période de Noël. Celle-ci se veut importante, qu’importe l’industrie, étant donné le nombre de ventes réalisées.

Du coup, le lancement en mars 2025 est-il certain ? Nikkei dit que Nintendo n’exclut pas un report de quelques mois si le catalogue de jeux pour le lancement de la nouvelle console n’est pas solide. On apprend par ailleurs que Nintendo va tout faire pour avoir du stock afin de ne pas connaître le même sort que la Xbox Series X et surtout la PlayStation 5. Ceux deux consoles ont été compliquées à acheter pendant un bon moment, sachant que la demande était plus importante que l’offre. À cela s’ajoute le fait que les consoles ont été lancées pendant la période du Covid-19, ce qui n’a pas aidé au niveau des usines de production, plusieurs étant au ralenti.