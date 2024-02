Des physiciens viennent de mesurer la plus petite masse jamais enregistrée

Des physiciens anglais et européens ont récemment franchi une étape importante dans leur domaine de recherche : ces derniers sont en effet parvenus à mesurer les forces gravitationnelles sur la plus petite masse jamais enregistrée, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la nature insaisissable de la gravité. Publiées dans Science Advances, leurs recherches marquent une étape cruciale vers la compréhension du fonctionnement de la gravité à des échelles quantiques, où elle ne semble traditionnellement exercer aucune force. Cette réalisation remet non seulement en question les notions dominantes sur la faiblesse de la gravité, mais comble également le fossé entre la mécanique quantique et la gravité newtonienne, deux domaines de la physique qui sont restés déconnectés pendant des décennies. L’expérience consistait en une masse absolument minuscule – une combinaison de trois aimants et une perle de verre – placée dans un cryostat et mise en lévitation dans un piège magnétique afin de mesurer son attraction gravitationnelle avec une précision sans précédent.

« Nous avons réussi à mesurer les signaux gravitationnels à la plus petite masse jamais enregistrée, cela signifie que nous sommes sur le point de réaliser enfin comment cela fonctionne en tandem », a déclaré Tim Fuchs, physicien à l’Université de Southampton et auteur principal de l’étude. « À partir de là, nous commencerons à réduire la source en utilisant cette technique jusqu’à ce que nous atteignions le monde quantique des deux côtés. » « En comprenant la gravité quantique, nous pourrions résoudre certains des mystères de notre univers, comme comment il a commencé, ce qui se passe à l’intérieur des trous noirs ou unir toutes les forces en une seule grande théorie », a ajouté Fuchs.

La technique innovante utilisée par les chercheurs, qui consistait à refroidir l’installation jusqu’à un peu au-dessus du zéro absolu pour la rendre supraconductrice et à utiliser un SQUID pour mesurer le couplage gravitationnel, ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploration de la gravité quantique. Les implications de cette recherche vont au-delà de la physique théorique, offrant des perspectives potentielles sur le comportement de la gravité dans des environnements extrêmes, tels que les centres des trous noirs et la nature de la matière noire.