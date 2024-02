Une simulation d’opération chirurgicale a été effectuée à bord de l’ISS… et à distance !

Le 10 février dernier, le robot chirurgical spatial, SpaceMIRA, a réalisé la première simulation d’opération à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Moins de deux semaines après l’arrivée du robot dans l’ISS, des chirurgiens sur Terre ont en effet réussi à effectuer une fausse-opération (consistant à découper des élastiques), le robot étant contrôlé à des centaines de kilomètres de distance ! Cet essai certes simple mais totalement réussi représente un énorme espoir pour les astronautes de l’ISS, où l’accès direct à des soins médicaux est forcément limité.

Les chirurgiens Michael Jobst et Dmitry Oleynikov en train de diriger le robot chirurgical spatial SpaceMIRA…. situé à bord de la Station Spatiale Internationale

Développé par des ingénieurs de l’Université du Nebraska-Lincoln et de la société de robotique Virtual Incision, SpaceMIRA a nécessité deux décennies de développement. Des simulations ont bien sûr été effectuée sur Terre et il a aussi fallu préparer le robot aux conditions du décollage et du vol spatial sans gravité. Après avoir démontré sa capacité à résister aux conditions difficiles du lancement, SpaceMIRA a donc été envoyé dans l’espace le 30 janvier 2024 à bord du vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman.

SpaceMIRA pèse environ 2 livres et mesure 76 cm, ses deux bras robotisés étant équipés d’une pince et de ciseaux. Grâce à une caméra articulée intégrée dans le robot, les chirurgiens peuvent contrôler le robot à distance et ajuster leur champ de vision. La première « opération » de SpaceMIRA dans l’espace, dirigée par les chirurgiens Michael Jobst et Dmitry Oleynikov de Virtual Incision, consistait à découper précisément des élastiques tendus, simulant ainsi le type d’incision généralement pratiquée lors d’opérations conventionnelles.