Starship : SpaceX a prévu de nombreux lancements cette année

SpaceX veut accélérer le rythme. Après tout, si Starship doit devenir un jour le lanceur qui emmènera des être humains sur Mars, SpaceX doit déjà fiabiliser la fusée et s’assurer qu’elle pourra décoller vers l’espace sans (trop) de risques. 5 lancements de Starship sont prévus pour cette année 2024, soit la limite fixée par la FAA (Federal Aviation Administration). Pour Elon Musk, ce n’est pas assez, et l’objectif est désormais d’effectuer 9 lancements de Starship. SpaceX collabore étroitement avec la FAA afin d’obtenir l’aval pour ces 4 lancements supplémentaires, sachant qu’il faudra montrer patte blanche concernant les normes de sécurité et la protection de l’environnement, des points sur lesquels SpaceX s’était déjà fait taper sur les doigts par la FAA.

Le passage à 9 lancements nécessiterait quelques ajustements dans la réglementation, mais l’on voit mal la FAA opposer un refus formel sachant que le Starship est un élément crucial dans le projet de la NASA de mettre un pied sur Mars (au sens propre et au sens figuré). La FAA affirme cependant manquer de ressources en personnel pour traiter tous les dossiers de demandes de vols (ne pas oublier que Blue Origin est aussi dans la course), mais prévoirait déjà d’embaucher des employés dès cette année pour faire face à la situation.

Pour rappel, le Starship est un très gros lanceur de plus de 120 mètres de haut conçu pour transporter des charges utiles de grandes dimensions, ou bien encore un équipage au complet. A l’instar des fusées Falcon 9, le Starship a été conçu pour pouvoir revenir se poser à la verticale après son lancement, une technologie extrêmement fiable concernant le Falcon mais qui demande encore pas mal de réglages côté Starship. Après le lancement à moitié réussi du mois de novembre dernier, Elon Musk souhaite cette fois obtenir un succès total et suffisamment probant pour que les essais suivants permettent de passer rapidement à l’étape de fiabilisation puis au premier vol habité. Le prochain lancement du Starship est prévu au mois de mars prochain.