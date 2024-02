Playdate : un showcase développeur pour la petite console portable (teaser+date)

Ce n’est pas parce que l’on dispose d’une part de marché minuscule qu’on ne doit pas bomber le torse : le studio Panic annonce un Showcase Playdate update pour sa petite console jaune à manivelle, un showcase qui se tiendra le 28 février prochain à 9 heures du matin (heure américaine). Durant un petit quart d’heure, les prochains jeux à venir de la Playdate seront présentés, dont Mars After Midnight, le prochain titre de Lucas Pope à qui l’on doit les chefs d’oeuvre Return of the Obra Dinn et Papers, Please. Savoir d’ailleurs qu’un créateur de jeu de ce calibre soutien cette console atypique a réellement quelque chose de rafraichissant dans un secteur du gaming ultra calibré et où la recherche des profits semble de plus en plus emporter sur toute autre considération.

En développement depuis plus de 2 ans, Mars After Midnight promet en tout cas énormément, et pourrait même donner envie à certains de s’équiper de cette console pas comme les autres. Pour rappel, la Playdate est de nouveau en vente sur le site du fabricant et cette fois, sans surtaxe pour la livraison vers la France. Le tarif est de 200 euros.