Intel et Microsoft annoncent un partenariat pour des processeurs d’un nouveau type (pour l’IA ?)

Les détails sont encore peu nombreux, mais l’annonce est de la première importance dans le secteur de la tech : Intel vient en effet de confirmer un partenariat avec Microsoft dont l’objectif est de développer des processeurs d’un nouveau type. En d’autres termes, Intel va désormais fabriquer des puces conçues par Microsoft, des puces qui seraient spécialisées dans les calculs d’IA.

Le fondeur américain dévoile aussi le coût de ce partenariat, soit pas moins de 15 milliards de dollars, un montant astronomique évidemment étalé sur plusieurs années. Du coté de Microsoft, l’heure est carrément au « changement de plateforme » : “Nous sommes au milieu d’un changement de plateforme passionnant qui transformera fondamentalement la productivité de chaque organisation et de l’ensemble du secteur. Pour réaliser cette vision, nous avons besoin d’un approvisionnement fiable en semi-conducteurs les plus avancés, les plus performants et de haute qualité. C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée de travailler avec Intel Foundry et pourquoi nous avons choisi de concevoir une puce que nous prévoyons de produire via le processus Intel 18A“, déclare le CEO de Microsoft Satya Nadella.

Il reste encore des flous persistants autour de cette annonce, notamment concernant la nature du « changement de plateforme » évoqué par Nadella ou bien encore des fonctions principales des futurs processeurs Microsoft qui seront fabriqués par Intel. Les enjeux semblent en tout cas très importants pour les deux parties, Intel se fixant même l’objectif de dépasser le leader TSMC d’ici 2026.