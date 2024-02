Le constructeur de VE Rivian licencie 10% de ses salariés

Mercredi 21 février, le constructeur de véhicules électriques Rivian a annoncé une réduction de 10% de ses effectifs afin de réduire ses dépenses, une décision qui fait suite à une perte financière trimestrielle plus que substantielle. L’entreprise américaine, qui bénéficie du soutien d’Amazon, a en effet enregistré une perte de 1,5 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2023. Malgré ce revers, Rivian prévoit la mise en production de 57 000 véhicules électriques en 2024, soit un volume de véhicules similaire à celui de l’an dernier.

Le fondateur et CEO de Rivian, RJ Scaringe, a envoyé un mail aux salariés afin de préciser les raisons de ce licenciement de masse :« Notre entreprise est confrontée à un environnement macroéconomique difficile – comprenant des taux d’intérêt historiquement élevés et une incertitude géopolitique – et nous devons apporter des changements ciblés dès maintenant pour garantir notre avenir prometteur », déclare ainsi Rivian, RJ Scaringe. « Nous devons prioriser stratégiquement nos domaines de croissance de l’entreprise, y compris le lancement de Peregrine et R2, ainsi qu’investir dans nos capacités de mise sur le marché. »

Rivian prévoit aussi de fermer son usine de fabrication dans l’Illinois vers le milieu de l’année et d’améliorer sa supply chain afin d’augmenter le volume de véhicules produits de 30 %. Le prochain modèle R2, un SUV compact plus abordable coûtant entre 40 000 et 60 000 dollars, sera dévoilé le 7 mars, les premières livraisons étant prévues pour l’année 2026.