Google aurait distribué près de 10 millions de smartphones Pixel en 2023

On est encore loin des proportions de ventes d’Apple ou de Samsung (plus de 200 millions de ventes de smartphones chaque année), mais c’est un bon début : si l’on en croit en effet Nikkei Asia, Google aurait distribué « près de 10 millions » de smartphones Pixel l’an dernier, et aurait un objectif de ventes similaire en 2024. Le Nikkei Asia ne précise pas la proportion de chaque modèle, mais l’on peut logiquement supposer que les Pixel 7 et 7 Pro se taillent la part du Lion puisque le même Nikkei Asia prévoyait il y a quelques mois que Google avait commandé pour 8 millions de Pixel 7 en 2023 (plus de 7 millions pour la gamme Pixel 6). Toujours en 2023, Google a aussi lancé sur le marché le Pixel Fold, et en fin d’année la gamme des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. A noter que l’on parle ici de mobiles distribués et non vendus au client final, ce qui signifie qu’il peut y avoir un petit écart du aux modèles restant en stock.

Nikkei Asias rapporte aussi qu’à l’instar d’Apple, Google aurait pour projet de faire fabriquer ses Pixel 8 en Inde, de manière à augmenter la « résilience de la supply chain », autrement dit d’être moins dépendant d’une Chine pas toujours bienveillante. Les premiers Pixel 8 Pro issus de ces chaines de production indiennes devraient arriver sur le marché durant le second trimestre, tandis que le Pixel 8 sera prêt vers le milieu de l’année. Dans un premier temps, cette production re-localisée concernera des petits volumes de Pixel.